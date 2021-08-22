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نواب تنسيقية الأحزاب يشكل وفدا لمتابعة حالة مصابي فريق كرة السرعة

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نواب تنسيقية الأحزاب يشكل وفدا لمتابعة حالة مصابي فريق كرة السرعة نواب تنسيقية الأحزاب يشكل وفدا لمتابعة حالة مصابي فريق كرة السرعة

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تابع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حالة مصابي فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في حادث تصادم لأتوبيس كانوا يستقلونه، أمام قرية مسطاي بطريق - الإسكندرية الزراعي، عقب عودتهم من المشاركة ببطولة الكرة الخماسية بحي الأسمرات.

فور وقوع الحادث فجرا، تحرك وفد من نواب التنسيقية يضم النائبة هيام الطباخ والنائب عمرو درويش عضوا مجلس النواب والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، لمكان الحادث لمتابعة حالة الشباب المصابين.

وانتقل النواب إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، حيث تم نقل المصابين، للوقوف على حالتهم ومتابعة الحالة مع مسؤولي المستشفى.

وتواصل نواب التنسيقية مع اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية ونائبه محمد موسى عضو مجلس أمناء التنسيقية، وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أرسل فريقا لمتابعة الحالات، قبل أن يصل ليتابع برفقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويتابع النواب حالة المصابين، وما تقدمه لهم المستشفى من رعاية وما يحتاجونه من تدخلات جراحية للحفاظ على حياتهم.

المصرى اليوم

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