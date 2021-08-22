أخبار عاجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قصور الثقافة تواصل أنشطتها ضمن مبادرة «حياة كريمة»

Print
قصور الثقافة تواصل أنشطتها ضمن مبادرة «حياة كريمة» قصور الثقافة تواصل أنشطتها ضمن مبادرة «حياة كريمة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، وتحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، المشاركة بالمبادرة وتقديم أنشطتها الثقافية والفنية بالقرى النائية والأكثر احتياجا والتي تقام بقرية العتمور بحرى بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس من خلال فرع ثقافة أسوان.

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان «الختان في الأديان السماوية» ألقتها ريهام منصور، حيث أشارت إلى أن ختان الإناث هي الإجراءات التي تغير عن عمد أو التسبب في إصابة الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية، ولا توجد لهذه العملية أي فوائد صحية للفتيات والنساء، ويمكن أن تسبب هذه العمليات نزيفا حادا ومشكلات صحية نفسية لدى الفتيات، وزيادة خطر الوفاة.

كما تم اكتشاف مواهب من أهالى وأطفال القرية في «الغناء وإلقاء الشعر»، تلاها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء سيد عيسى، محمد طاهر، بجانب إقامة معرض لإصدارات الهيئة، وتنفيذ ورشة فنية مسكات من الفوم للأطفال للمدربة شيماء طه، وفى الختام قدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية عرضا متميزا من التابلوهات النوبية وهي «العمل والإنتاج، الزراعة، الصياد، الغزل النوبي، أسمر شيرتو، أفراح النوبة، زفة العريس، الأراجيد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة: مدينة الأمل كانت محرومة من الخدمات قبل زيارة السيسي

محافظ القاهرة: مدينة الأمل كانت محرومة من الخدمات قبل زيارة السيسي

السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات

السيسي يوجه بقيام وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات

السيسي يوجه بالتدقيق الشديد في خطوات الوجبات المدرسية لضمان تقديم أفضل جودة

السيسي يوجه بالتدقيق الشديد في خطوات الوجبات المدرسية لضمان تقديم أفضل جودة

السيسي يلتقي أمير قطر في بغداد في أولاجتماع لهما منذ إنهاء الخلاف بين البلدين

السيسي يلتقي أمير قطر في بغداد في أولاجتماع لهما منذ إنهاء الخلاف بين البلدين