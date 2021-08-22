قصور الثقافة تواصل أنشطتها ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، المشاركة بالمبادرة وتقديم أنشطتها الثقافية والفنية بالقرى النائية والأكثر احتياجا والتي تقام بقرية العتمور بحرى بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس من خلال فرع ثقافة أسوان.

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان «الختان في الأديان السماوية» ألقتها ريهام منصور، حيث أشارت إلى أن ختان الإناث هي الإجراءات التي تغير عن عمد أو التسبب في إصابة الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب غير طبية، ولا توجد لهذه العملية أي فوائد صحية للفتيات والنساء، ويمكن أن تسبب هذه العمليات نزيفا حادا ومشكلات صحية نفسية لدى الفتيات، وزيادة خطر الوفاة.

كما تم اكتشاف مواهب من أهالى وأطفال القرية في «الغناء وإلقاء الشعر»، تلاها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء سيد عيسى، محمد طاهر، بجانب إقامة معرض لإصدارات الهيئة، وتنفيذ ورشة فنية مسكات من الفوم للأطفال للمدربة شيماء طه، وفى الختام قدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية عرضا متميزا من التابلوهات النوبية وهي «العمل والإنتاج، الزراعة، الصياد، الغزل النوبي، أسمر شيرتو، أفراح النوبة، زفة العريس، الأراجيد».