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مطالبة برلمانية بسرعة التلقيح الأجباري لأعضاء منظومة التعليم والطلاب

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مطالبة برلمانية بسرعة التلقيح الأجباري لأعضاء منظومة التعليم والطلاب مطالبة برلمانية بسرعة التلقيح الأجباري لأعضاء منظومة التعليم والطلاب

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طالب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بسرعة تنفيذ توجه بالتلقيح الإجباري لأعضاء منظومة التعليم بدءا من الطلاب فوق سن 18 عاماً، وكل من له صلة بالعملية التعليمية

وأكد «أباظة» في بيان له اصدره اليوم، أهمية هذا التوجه الحكومى للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مشيداً بقرار الدولة بتوفير لقاح كورونا بالمجان لجميع المواطنين، داعياً الأهالي وأولياء الأمور لتشجيع أبنائهم على تلقي اللقاح المجاني، والتى سيشمل كل أعضاء المنظومة التعليمية، وجعل التحليل إلزامي لاستمرار المعلمين والأساتذة في عملية التعليم، مؤكداً أهمية حرص الجميع على التصدى للتداعيات السلبية لفيروس كورونا، والالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية وفى مقدمتها ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعى.

المصرى اليوم

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