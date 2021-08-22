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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة بنطاق جميع الأحياء، وحفاظا على ارواح المواطنين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة الكهرباء في حي ثان المنتزه بإشراف اللواء حسن الجمال برفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة بالحي، حيث تم صيانة مربع براديس حول الكنيسة ومسجد النقلي وأمام نادى المصنع الحربي والشوارع المؤدية للبحر، وتم إصلاح الكابلات الهوائية، وصيانة 20 كشاف صوديوم.

كما قامت إدارة كهرباء منتزه أول تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود بحملة صيانة للحفاظ على سلامه اعمده الإنارة وإزالة الطائرات الورقية، والإعلانات، والاسلاك، والحبال من الأعمدة التي قد تُحدث ماس كهربائي وذلك بشارعي ٣٠ و٤٥ سيدي بشر قبلي.

وواصل حي وسط أعمال بإشراف المحاسب رجب النقيدي صيانة وانارة شوارع الحي، حيث تم العمل على غرفة شارع ابو بكر، واصلاح عطل كابل محروق وتمرير التيار، وصيانة شارع النديم والمتفرعات، واصلاح عطل بالشبكة الهوائية وانارة جميع الأعمدة المطفأة، كما تم اصلاح عطل بجوار كوبري محرم بك وانارة مطلع ومنزل الكوبري وصيانة وإنارة شارع الكعبة.

وتابع حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رفع كفاءه الإضاءة العامة والصيانة، والإصلاح عطل بشارع ابو بكر ومتفرعاته، وشارع الفنون وشارع المزريق وكفر عشري، وشارع ابو بكر، وشارع النديم ومتفرعاته، والمحمودية بحري واناره جزء مطفئ ببلوك ١٧ بشاير الخير بغيط العنب

وفي نفس السياق قام حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ برفع كفاءة الإضاءة العامة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، حيث قامت إدارة الكهرباء بأعمال الصيانة بمنطقة الفارابي، وصيانة الكشافات المطفأة بشارع سيدي ياقوت، وممر الشرقاوي، وحارة موسي، كما تم صيانة أعمدة منطقة النجع حيث تم عزل وتامين الكابلات والاعمدة، وكذلك صيانة أعمدة منطقة السبع بنات.

محافظ الإسكندرية يوجه بالصيانة الدورية لرفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة بالأحياء (صور)

محافظ الإسكندرية يوجه بالصيانة الدورية لرفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة بالأحياء (صور)

محافظ الإسكندرية يوجه بالصيانة الدورية لرفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة بالأحياء (صور)

محافظ الإسكندرية يوجه بالصيانة الدورية لرفع كفاءة مرفق الإضاءة العامة بالأحياء (صور)