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"الصناعات العسكرية" تطلق مشروع تمكين المستثمر بسلاسل الإمداد

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"الصناعات العسكرية" تطلق مشروع تمكين المستثمر بسلاسل الإمداد "الصناعات العسكرية" تطلق مشروع تمكين المستثمر بسلاسل الإمداد
يسهم في دعم مسيرة مستهدفات التوطين والمستهدفة حتى 2030م

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن إطلاق مشروع "تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة"، والذي سيسهم في دعم مسيرة مستهدفات التوطين.

ونشرت الهيئة في تغريدة على "تويتر" أبرز ملامح المشروع أنه تم تصميمه لتعزيز القدرات الصناعية العسكرية في المملكة، ودعم مسيرة التوطين بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

ويقوم المشروع على 6 ركائز لتحقيق هدف التوطين منها حصر الأنظمة والمنظومات العسكرية الحالية والمستقبلية تفصيل وتحليل المنظومات والأنظمة وربطها بسلاسل الإمداد، وتحليل القدرات الصناعية المحلية للشركات العاملة في القطاع والمساندة، وتحديد الأولويات في سلاسل الإمداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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