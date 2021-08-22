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أعضاء هيئة التدريس بجامعة مطروح يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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أعضاء هيئة التدريس بجامعة مطروح يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا أعضاء هيئة التدريس بجامعة مطروح يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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صرح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من أغسطس2021، بإن الجامعة بدأت في تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين من خلال تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ وذلك لمدة ثلاثة أيام من السبت حتى الإثنين 21: 23 أغسطس الجاري.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أنه تم توجيه فريق طبي متخصص إلى مقر كلية التربية في مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة المستجد.

وأكد رئيس جامعة مطروح، أنه يتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لتجنب حدوث أي تكدس في الأعداد في مقر الحصول على اللقاح، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة تجاه منتسبيها، والوقوف صفًا واحدًا مع جهود الدولة للمساهمة في زيادة قاعدة المستفيدين من اللقاح بالمجان للفئات المستهدفة؛ للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه، متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.

جدير بالذكر أن جامعة مطروح؛ قد قامت بتطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا في أول شهر يونيو الماضي، من خلال الدفع بلجنة طبية متخصصة برئاسة الدكتور شريف كامل مدير عام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

المصرى اليوم

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