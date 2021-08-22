مدير فرع الأهلي بمدينة نصر يحصل على الماجستير فى الإدارة

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يستعد مجلس ادارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب لافتتاح الجراج الخاص بالسيارات بفرع النادى بمدينة نصر والذى تم تشييده على أعلى مستوى لاستقبال عدد كبير من السيارات الخاصة بالاعضاء للتسهيل عليهم في إطار خطة مجلس الإدارة لراحة الأعضاء.

ويبذل العميد أحمد إيهاب النحاس مدير فرع مدينة نصر جهود كبيرة للإعداد بشكل مميز لافتتاح الجراج الخاص بالسيارات كما يحرص على الاطمئنان على كل الأمور الخاصة بالفرع حرصا على راحة الأعضاء.

وكان العميد أحمد النحاس قد حصل مؤخراعلي درجة الماجستير في الإدارة الاستراتيجية بتقدير عام أمتياز وتلقى تهنئة كل محبيه خلال الأيام الماضية.