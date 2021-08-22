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«القلعة» تستقبل نداء شرارة وهاني شاكر في حفل موسيقي (التفاصيل)

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«القلعة» تستقبل نداء شرارة وهاني شاكر في حفل موسيقي (التفاصيل) «القلعة» تستقبل نداء شرارة وهاني شاكر في حفل موسيقي (التفاصيل)

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ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تحيى المطربة الاردنية نداء شرارة في الثامنة مساء الثلاثاء 24 اغسطس حفلا على مسرح المحكى يتضمن مختارات من أبرز اعمالها الخاصة منها سهرانة أنا، حبيتك بالتلاتة بجانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية .

يليها وفى العاشرة مساء يقدم امير الغناء العربى حفلا يتضمن نخبة مختارة من اجمل اعماله الخاصة التي اضاءت مشواره الفنى الممتد إلى جانب مجموعة من اغانى الطرب منها بلدى، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، انا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة احب، وعد مني، بعد حبك، بحبك انا، جواب، قل لي عمل لك ايه، لسه بتسألي، احلف بسماها إلى جانب احدث اعماله لو سمحتوا .

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