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وزارة التعليم العالي : 11 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

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وزارة التعليم العالي : 11 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن وزارة التعليم العالي : 11 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

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أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات من طلاب الثانوية العامة بلغ حتى الآن 11 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

كما أوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا يوميا اعتبارًا من السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

يذكر أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بدأت السبت ٢١ أغسطس وتستمر حتى السابعة من مساء الأربعاء ٢٥ أغسطس.

المصرى اليوم

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