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في إستجابة فورية.. «الداخلية» تلبي رغبة سيدة في حجز تذكرة سفر

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في إستجابة فورية.. «الداخلية» تلبي رغبة سيدة في حجز تذكرة سفر في إستجابة فورية.. «الداخلية» تلبي رغبة سيدة في حجز تذكرة سفر

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في إستجابة فورية لإلتماس إحدى المواطنات، تلقت أجهزة وزارة الداخلية إلتماس من إحدى المواطنات، من ذوى الإحتياجات الخاصة إعاقة بصرية، بشأن طلب مساعدتها في حجز تذكرة سفر على أحد القطارات المتجهة من قنا إلى الجيزة صحبة شقيقها لتعذر الحصول عليها.

على الفور تم إيفاد مأمورية تابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إلى محل إقامتها وتلبية ملتمسها .

وقدمت المواطنة المذكورة الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة السريعة لملتمسها .

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

المصرى اليوم

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