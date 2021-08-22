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طالب «المنيب» غرق في النيل وظهرت جثته في شبرا الخيمة

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طالب «المنيب» غرق في النيل وظهرت جثته في شبرا الخيمة طالب «المنيب» غرق في النيل وظهرت جثته في شبرا الخيمة

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من إنتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه نهر النيل عندما نزل للإستحمام اسفل كوبرى المنيب بالجيزة فجرفة التيار وغرق وظهرت جثتة بجوار شركة الكهرباء دائرة قسم أول شبرا الخيمة لعدم إجادته السباحة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوجود جثة طافية بمياه نهر النيل بجوار شركة الكهرباء دائرة القسم.

إنتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتمكنت من إنتشال الجثة، وبالفحص تبين أنه يدعى «أ م م» 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادى، وقرر والد الطالب أنه في يوم 18 أغسطس الجارى قام نجله بالنزول لمياه نهر النيل للاستحمام أسفل كوبرى دائرى المنيب بالجيزة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفى غرقا.

المصرى اليوم

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