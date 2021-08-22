ضبط ٥٣١ حالة إشغال وتحرير ٥٠٠ محضر و١١٨ ألف جنيه غرامات خلال 24 ساعة بالإسكندرية (صور)

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وجه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، حيث نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

و اسفرت الحملات عن غلق ٢٦ محل مخالف، و٤ مقاهي والتحفظ على ٥٣١ حالة إشغال من المقاهي بالإضافة إلى تحرير ٥٠٠ محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة للإجراءات الاحترازية ١١٨ ألف جنيه.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا مشدداً علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

ضبط ٥٣١ حالة إشغال وتحرير ٥٠٠ محضر و١١٨ ألف جنيه غرامات خلال 24 ساعة بالاسكندرية (صور)

كفرالشيخ

ضبط ٥٣١ حالة إشغال وتحرير ٥٠٠ محضر و١١٨ ألف جنيه غرامات خلال 24 ساعة بالاسكندرية (صور)

ضبط ٥٣١ حالة إشغال وتحرير ٥٠٠ محضر و١١٨ ألف جنيه غرامات خلال 24 ساعة بالاسكندرية (صور)

ضبط ٥٣١ حالة إشغال وتحرير ٥٠٠ محضر و١١٨ ألف جنيه غرامات خلال 24 ساعة بالاسكندرية (صور)

ضبط ٥٣١ حالة إشغال وتحرير ٥٠٠ محضر و١١٨ ألف جنيه غرامات خلال 24 ساعة بالاسكندرية (صور)

ضبط ٥٣١ حالة إشغال وتحرير ٥٠٠ محضر و١١٨ ألف جنيه غرامات خلال 24 ساعة بالاسكندرية (صور)