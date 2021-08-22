ضبط 1.360 طن جبنة فاسدة بالشرابية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير ثلاجة لحفظ الجبن بدون ترخيص، وبحوزته 1.360 طن جبنة منتهية الصلاحية بالشرابية.

وتم ضبط 1.360 طن جبن منتهية الصلاحية و2 طن جبن بدون فواتير وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بحوزة المسؤول عن ثلاجة لحفظ الجبن بالشرابية، وذلك لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وحيازته مواد غذائية «جبن» مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.