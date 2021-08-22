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موظفة أمام الاسرة: «والدى طالبه بحسن معاملتي ..فرد : بنتك طالق»

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موظفة أمام الاسرة: «والدى طالبه بحسن معاملتي ..فرد : بنتك طالق» موظفة أمام الاسرة: «والدى طالبه بحسن معاملتي ..فرد : بنتك طالق»

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أقامت موظفة دعوى أمام محكمة الأسرة ضد طليقها تطلب فيها نفقة لطفليها، وقالت في دعواها انه منذ انفصالهما يرفض الانفاق عليهما .

قالت الموظفة: «إنها تزوجت منذ 8 سنوات من مهندس بشركة خاصة، وكان ولائه لاسرته ووالدته الذي ينفذ كلامها ويستشيرها في كل قرارته مما أتاح لها الفرصة التدخل في كافة شوؤن حياتهما، وتسبب بسلبيته إلى إحداث مشاكل كان في غنى عنها»

وأضافت: «والدته كانت متطفلة ومسيطرة عليه، واقتحمت حياتهما دون انذار كانت تحدد أنواع الاكلات الذي يتناولها ابنها مبرر ذلك بانها أدرى بالاشياء التي يحبها، وعندما تقوم بطبخ أي نوع من الأطعمة دون استشارتها تعاتبها وتخاصمها لفترة طويله وهذا بسبب زوجها الذي ينقل ما يحدث بينهما حتى المأكولات التي يتناولونها»

تابعت:«حاولت أكثر من مرة التفاهم معه وعدم الإفصاح عن اسرارهما وحياتهما الشخصية أمام اسرته، إلا انه كان يوعدها دون تنفيذ وعوده فكان أشقائه على حسب قولها يعلمون مواعيد نومها واستيقاظها والملابس التي تقوم بشرائها، كانت حياتهما بمثابة كتاب مفتوح أمام جميع افراد أسرته، رغم أن كل واحد من أشقائه حياتهم مقفوله ولايعلم عنهم شيء»

وذكرت :«قبل طلاقها وقعت بينهما مشاجرة عنيفة واستعانت بوالدها كما حضرت والدته التي ظلت توجه اللوم لها لكونها لاتراعى ظروف ابنها وعندما طلب منه والدها معاملتها بطريقة حسنه وفصل حياته الشخصية عن العائلية فقال له بنتك طالق» .

المصرى اليوم

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