«الداخلية» : سقوط 7 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط سلاح ناري وكمية من مخدر الآيس وكمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض وميزان حساس، بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية بمنطقة أخميم.

وفى الدقهلية، تم ضبط 6 طرب لمخدر الحشيش وهاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بمدينة المنصورة.

وفى القليوبية، تم ضبط كمية من مخدري الهيروين والحشيش ودراجة نارية وهاتفي محمول، بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية بمنطقة الخصوص.

وفى البحيرة، تم ضبط كمية من مخدر الهيروين وقطعتى سلاح أبيض وهاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية بميدنة دمنهور.

كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالعاشر من رمضان.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.