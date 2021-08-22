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إصابة 11 في حادث مروع لفريق كرة السرعة لمدينة دسوق

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إصابة 11 في حادث مروع لفريق كرة السرعة لمدينة دسوق إصابة 11 في حادث مروع لفريق كرة السرعة لمدينة دسوق

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تعرض فريق كرة السرعة لمركز شباب دسوق المصري لحادث سير أليم، صباح اليوم الأحد، أثناء عودته من القاهرة، عقب المشاركة ببطولة في حي الأسمرات.

وأسفر الحادث عن 11 إصابة بين لاعبي ولاعبات الفريق بعد اصطدام الحافلة في جانب الطريق المؤدي إلى كفر الشيخ.

وتم نقل اللاعبين المصابين إلى أحد المستشفيات في محافظة المنوفية، كما أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حالة الطوارئ وتحرك إلى المستشفى للاطمئنان على صحة المصابين.

وتواصل صبحي مع وزيرة الصحة وتم إرسال 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، مع إجراء الفحوصات اللازمة للاعبين الذين تعرضوا للإصابة والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتواصل وزير الشباب والرياضة أيضا مع كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية؛ للمتابعة والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والقيام بكافة الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

المصرى اليوم

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