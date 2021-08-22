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تعليم الحدود الشمالية يدشن مركز اللقاح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية

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تعليم الحدود الشمالية يدشن مركز اللقاح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية تعليم الحدود الشمالية يدشن مركز اللقاح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية
للتوسع في تحصين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من 12- 18 عامًا

تعليم الحدود الشمالية يدشن مركز اللقاح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية

دشن مدير عام إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان، اليوم، مركز اللقاح الخاص بالطلاب والطالبات؛ وذلك في المعسكر الكشفي بمدينة عرعر؛ بهدف التوسع في نطاق تحصين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من الفئة العمرية من 12- 18 عامًا، إضافة إلى مركزين للقاح بمحافظة رفحاء ومحافظة طريف.

ودعت إدارة التعليم، الهيئةَ التعليمية والإشرافية والإدارية والطلبة في الفئات العمرية المحددة، إلى سرعة الحصول على لقاح ؛ حرصًا على صحتهم وسلامة الجميع، والإسهام في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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