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بعدما قطع 400 كم وأنقذ مريضًا.. طريق العودة يُنهي حياة قائد "إسعاف" بالطائف

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بعدما قطع 400 كم وأنقذ مريضًا.. طريق العودة يُنهي حياة قائد "إسعاف" بالطائف بعدما قطع 400 كم وأنقذ مريضًا.. طريق العودة يُنهي حياة قائد "إسعاف" بالطائف
حادث أصيب فيه 5 بينهم طبيب وممرضة وركاب سيارة أخرى و"الصحة" تنعيه

بعدما قطع 400 كم وأنقذ مريضًا.. طريق العودة يُنهي حياة قائد

انطلق بسيارة الإسعاف وقطع مسافة 400 كم لإنقاذ مريض تَطلبت حالته النقل من مستشفى رنية العام إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف؛ حيث أوصل المريض إلى المجمع بسلام، وفي طريق العودة تعرضت سيارة الإسعاف التي يقودها لحادث مروري مروع على طريق "الخرمة- رنية" نتج عنه وفاته.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن الحادث نتج عنه وفاة سائق الإسعاف محمد بن سعد السبيعي، وإصابة خمسة آخرين بينهم الطبيب والممرضة، وركاب السيارة الأخرى.

وأشار "الحميدان" إلى أن حالة بقية المصابين مستقرة ولله الحمد؛ حيث غادر الطبيب والممرضة المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهما، وبقية الحالات تتلقى العلاج اللازم.

ولفت إلى أن الجهات ذات العلاقة باشرت الحادث في حينه بمتابعة من مدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاح السبيعي، ومدير مستشفى رنية العام راجح بن عايض السبيعي.

وسأل "الحميدان" المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، متقدمًا بخالص العزاء إلى أسرته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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