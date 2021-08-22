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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح مسجدَيْن بعد تعقيمهما في منطقتَيْن

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"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح مسجدَيْن بعد تعقيمهما في منطقتَيْن "الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح مسجدَيْن بعد تعقيمهما في منطقتَيْن
مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته 2014 مسجداً

افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مسجدَيْن بعد إخلائهما مؤقتاً وتعقيمهما في منطقتَيْن بعد ثبوت حالتَي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 196 يوماً 2014 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها، هي: مسجدان في منطقتَي الرياض ونجران، مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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