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ناقوس دقه "الشيوخ".. هجوم سيبراني خطير يخترق "الخارجية الأمريكية"

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ناقوس دقه "الشيوخ".. هجوم سيبراني خطير يخترق "الخارجية الأمريكية" ناقوس دقه "الشيوخ".. هجوم سيبراني خطير يخترق "الخارجية الأمريكية"
ترجيحات تفيد بعدم تأثر عمليات الإجلاء من العاصمة "كابل" جراء الهجوم

ناقوس دقه

أفادت "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن وزارة خارجية الولايات المتحدة، تعرضت مؤخرًا لهجوم سيبراني قد يكون خطيرًا.

ونقلت الشبكة، أمس السبت، عن مصدر مطلع، تأكيده تعرض وزارة الخارجية لهجوم من قِبَل هاكرز؛ مشيرًا إلى أن القيادة السيبرانية التابعة للبنتاغون أصدرت إشعارات بشأن "اختراق خطير محتمل".

وذكرت الشبكة أن موعد هذا الهجوم السيبراني المزعوم ونطاقه والمسؤولين عنه؛ هي أمور لا تزال مجهولة؛ مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث قد أثّر على أي عمليات تديرها الوزارة.

ووفق ما نقلته " اليوم"، قال مصدر مطلع على عمليات الإجلاء من العاصمة كابل: إنها لم تتأثر جراء الهجوم.

وصرّح متحدث باسم الخارجية الأمريكية للشبكة، بأن الوزارة تأخذ على محمل الجد مسؤولياتها عن حماية بياناتها، وتتخذ إجراءات دائمًا في هذا الصدد؛ مضيفًا أنه ليس مخولًا ببحث طبيعة ونطاق أي سيبرانية مزعومة لدواعٍ أمنية.

ويأتي هذا التقرير بعد عدة أسابيع من إصدار لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي تقريرًا قدرت فيه برنامج الأمن المعلوماتي الخاص بوزارة الخارجية، بأدنى درجة مسموح بها للمؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة؛ محذرة من أن ذلك يعرض بيانات حساسة متعلقة بالأمن القومي للخطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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