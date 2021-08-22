واشنطن تدعو الرعايا الأمريكيين إلى تجنب التوجه مطار كابول

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن سبعة أشخاص قُتلوا في حشد قرب مطار كابول وسط حالة من الفوضى مع تجمع الآلاف لمحاولة الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان يوم الأحد، أن «الأوضاع على الأرض لا تزال في غاية الصعوبة وأنها تبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأكبر قدر من السلامة والأمن».

ودعت سفارة الولايات المتحدة في أفغانستان، الرعايا الأميركيين في هذا البلد إلى تجنب التوجه إلى مطار كابول في الوقت الحالي بسبب «تهديدات أمنية محتملة» لم تكشفها.

ولم تحدد السفارة طبيعة هذه التهديدات لكنّ مسؤولا في البيت الأبيض كشف أن الرئيس جو بايدن ناقش خلال اجتماع صباح السبت مع فريقه للأمن القومي «الوضع الأمني في أفغانستان وعمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الاسلامية».

ويتحدث التحذير الذي وضع على الموقع الإلكتروني للسفارة الأميركية في أفغانستان ونشرته وزارة الخارجية في واشنطن على تويتر عن «تهديدات أمنية محتملة خارج بوابات مطار كابول».

وقالت السفارة في التحذير «ننصح المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم يتلقوا تعليمات فردية من ممثلي الحكومة الأميركية للقيام بذلك».

ورفض الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي كشف طبيعة الخطر. وقال في مؤتمر صحافي «لن أخوض في التفاصيل بشأن تقييمنا للتهديدات أو ما تقوله أجهزة الاستخبارات»، موضحا أن الوضع في المدينة «متقلب» جدا والأخطار قد تتطور «بين ساعة وأخرى».

وأضاف كيربي «نواصل إجراء اتصالات منتظمة مع قادة طالبان في كابول خصوصا المسؤولين عن المعابر في المطار».

وتحدث كيربي عن وضع ملح لأن الجيش يسعى لتحقيق هدف استكمال الإجلاء بحلول 31 أغسطس.

من جهته، أكد الجنرال هانك تايلور من هيئة أركان الجيوش الأميركية أنه «لم ترد أنباء عن أي تغيير في الوضع الحالي للعدو داخل المطار وحوله حتى الآن».

وحول عمليات الإجلاء، قال الجنرال تايلور إنه تم إجلاء 17 ألف شخص منذ بدء العملية في 14 أغسطس، بينهم 2500 أميركي.

وأضاف أن نحو 3800 شخص تم إجلاؤهم في الساعات ال24 الأخيرة في 38 رحلة جوية، موضحا أن ثلاث طائرات أخرى وصلت إلى مطار كابول الدولي في الوقت نفسه.

وتابع تايلور أنه رغم تحذير السفارة، إذا حضر مواطنون أميركيون إلى المطار فستهتم القوات الأميركية بهم.

وكان بايدن صرح في مقابلة مع قناة «ايه بي سي» أن الولايات المتحدة تخطط لإجلاء جميع الأميركيين (بين عشرة آلاف و15 ألف شخص حسب تقديرات) وتأمل بأن تكون قادرة على فعل الشيء نفسه مع الحلفاء الأفغان وعائلاتهم (بين خمسين و65 ألفا).

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن الحكومة الأميركية ناقشت صباح السبت «جهودا حثيثة تبذل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات مع دول أخرى لنقاط عبور».

وقال كيربي «نبذل جهودا ضد الزمان والمكان».