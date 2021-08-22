الداخلية تواصل مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة جهود أجهزة الوزارة في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتولت النيابة التحقيق .

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاحد :«في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب ومدير شركة»له معلومات جنائية«- بمحافظة الدقهلية بممارسة نشاط إجرامى في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من الشركة محل عمله في مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية مركزاً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون» .

وأضافت :«عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالإتجار في النقد الأجنبى وبحوزته عملات»أجنبية – محلية«و2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من المحادثات بينه وبين المتعاملين معه تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»