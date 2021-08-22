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بزعم توفير وظائف ..«الداخلية»: ضبط متهم في البحيرة بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين

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بزعم توفير وظائف ..«الداخلية»: ضبط متهم في البحيرة بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين بزعم توفير وظائف ..«الداخلية»: ضبط متهم في البحيرة بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين- مقيم بمحافظة الإسكندرية) و5 آخرين بقيام (أحد الأشخاص) بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ) بممارسة نشاط إجرامى في مجال تلقى الأموال من المواطنين والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوات الصحية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية من المبلغين والإلتزام في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها للمجنى عليهم.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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