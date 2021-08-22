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المشدد 6 سنوات لترزي حاز هيروين بقصد الإتجار في الشرقية

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المشدد 6 سنوات لترزي حاز هيروين بقصد الإتجار في الشرقية المشدد 6 سنوات لترزي حاز هيروين بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة ترزى بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بدائرة المركز بضبط «م. ن. ح» 33 عاما ترزى ومقيم بدائرة مركز بلبيس، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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