ضبط 55 مخالفة لاشغالات وإزالة 5 حالات تعد بالبناء بمركزي المنيا وبني مزار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، في تنظيم حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية والميادين العامة، والعمل على رفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وإزالة حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بهدف خلق سيولة مرورية أمام المواطنين، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركزي المنيا وبني مزار، حالتي تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بقرية أبويعقوب على مساحة قيراط و18 سهم، بالإضافة لإزالة حالتي تعد بالبناء في المهد حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء لحين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية صندفا التابعة لمركز بني مزار.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، حيث تم إزالة 45 حالة إزالة إدارية، وتحرير 10 محاضر تعدى على حرم الطريق، بالإضافة للتحفظ على 35 لوحة إعلانات معلقة بشوارع المركز