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الداخلية تلاحق جرائم النصب والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج

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الداخلية تلاحق جرائم النصب والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج الداخلية تلاحق جرائم النصب والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج

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أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة جهود أجهزة الوزارة جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.
قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم تسفير نجله لإحدى الدول وتوفير فرص عمل له بها» .
وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية») بممارسة نشاط إجرامى تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج للعمل بقصد الإستيلاء على أموالهم، زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى عدة دول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى بزعم تسفير نجله إلى أحدى الدول، وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها».
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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