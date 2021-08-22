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وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

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وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

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قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بزيارة عدد من القرى بمركز زفتى، بمحافظة الغربية لتفقد المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى قطاع المرافق بوزارة الإسكان.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الغربية، مشروع الصرف الصحي الجارى تنفيذه بقرية كفر نواى، حيث استمعا إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للمشروع، من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى أوضح، أن إجمالى عدد القرى المخدومة بالصرف الصحى في محافظة الغربية 195 قرية بما نسبته 76.5 ٪، وجار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ77 قرية بما نسبته 15.5 ٪، ومنها 16 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، وجار دراسة باقى القرى لتوصيل الخدمة إليها.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة تنفيذ الوصلات المنزلية، بالتوازي مع الانتهاء من تنفيذ محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، حتى يستفيد المواطنون بشكل فوري ومباشر من خدمة الصرف الصحي، فور انتهاء المشروعات.

وأكد الوزير، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، هي من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفي

المصرى اليوم

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