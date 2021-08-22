«تعليم الإسكندرية»: تطعيم منتسبي المنظومة بلقاح كورونا (صور)

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بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد سعد محمد وكيل الوزارة فعاليات وإجراءات تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا لمنتسبي المنظومة من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد الخطة لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي حيث أن التطعيم يمثل درعًـا يقي المجتمع من هذا الخطر، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الكتاب الدوري رقم 18 الوارد في 17 أغسطس 2021 .

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم عقد اجتماعًـا موسعًـا لمديري عموم الإدارات والشئون التنفيذية والتعليم العام وإدارة التربية البيئية والسكانية بالمديرية والإدارات التعليمية الثماني، وأصدر تعليمات مشددة بتشكيل لجنة بالمديرية وكل إدارة لإعداد قاعدة بيانات للعاملين على مستوى المدارس الحكومية والخاصة والدولية لتشمل متلقي الجرعتين ومتلقي الجرعة الأولى والمسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلق الجرعة ومن لم يقم بالتسجيل.

و شدد مدير المديرية تعليماته للتطوير التكنولوجي بتقديم المساعدة لجميع العاملين بالتربية والتعليم للتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لتحديد مكان تلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات .

وواصلت الفرق الطبية انطلاقها بالإدارات التعليمية الثماني لليوم الثاني على التوالي في ضوء اهتمام الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة خاصة بالصحة العامة للمواطنين ولاسيما العاملين بالتربية والتعليم حتى يتسنى لنا بدء العام الدراسي المقبل بأمان ودون قلق من انتشار الفيروس .

"تعليم الإسكندرية": تطعيم منتسبي المنظومة بلقاح كورونا .. و9 لجان لإعداد قاعدة البيانات (صور)

"تعليم الإسكندرية": تطعيم منتسبي المنظومة بلقاح كورونا .. و9 لجان لإعداد قاعدة البيانات (صور)

"تعليم الإسكندرية": تطعيم منتسبي المنظومة بلقاح كورونا .. و9 لجان لإعداد قاعدة البيانات (صور)

"تعليم الإسكندرية": تطعيم منتسبي المنظومة بلقاح كورونا .. و9 لجان لإعداد قاعدة البيانات (صور)

"تعليم الإسكندرية": تطعيم منتسبي المنظومة بلقاح كورونا .. و9 لجان لإعداد قاعدة البيانات (صور)

"تعليم الإسكندرية": تطعيم منتسبي المنظومة بلقاح كورونا .. و9 لجان لإعداد قاعدة البيانات (صور)

"تعليم الإسكندرية": تطعيم منتسبي المنظومة بلقاح كورونا .. و9 لجان لإعداد قاعدة البيانات (صور)