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إدارة : مباراة الإنتاج "نهائي كأس".. وتجردنا من أي مصالح شخصية من أجل الكيان

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إدارة الزمالك: مباراة الإنتاج "نهائي كأس".. وتجردنا من أي مصالح شخصية من أجل الكيان إدارة : مباراة الإنتاج "نهائي كأس".. وتجردنا من أي مصالح شخصية من أجل الكيان

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أشاد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة بما قدمه لاعبي الابيض خلال هذا الموسم.
وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله لاعبينا رجال، وتعاهدنا على ان نفوز بالمباراتين المقبلتين، وهدفنا اسعاد الجماهير فقط"
واردف: "المباراة المقبلة سوف نخوضها كأنها "نهائي فاينال"، نلعب من اجل حسم الثلاثة نقاط".
وأكد: "نسعى لاسعاد الجماهير لأن بقالهم فترة مفرحوش"
وافصح: "عندما أيتنا للنادي كانت الامور هنا على صفيح ساخن، استطعنا ان نخلق اجواء من الاستقرار، وتجردنا من أي مصالح شخصية من اجل اسعاد الجماهير ومن اجل كيان الزمالك".
واشار: "هدفنا ان يفتخر كل زملكاوي بالفترة القصيرة التي تواجدنا بها على المستوى الاداري".
واتم: "هدفنا أولا ان نحصد لقب الدوري وبعد ذلك نفكر في اجواء الاحتفالات".

المصرى اليوم

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