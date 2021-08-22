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أشاد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بما قدمه لاعبي الابيض خلال هذا الموسم.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله لاعبينا رجال، وتعاهدنا على ان نفوز بالمباراتين المقبلتين، وهدفنا اسعاد الجماهير فقط"

واردف: "المباراة المقبلة سوف نخوضها كأنها "نهائي فاينال"، نلعب من اجل حسم الثلاثة نقاط".

وأكد: "نسعى لاسعاد الجماهير لأن بقالهم فترة مفرحوش"

وافصح: "عندما أيتنا للنادي كانت الامور هنا على صفيح ساخن، استطعنا ان نخلق اجواء من الاستقرار، وتجردنا من أي مصالح شخصية من اجل اسعاد الجماهير ومن اجل كيان الزمالك".

واشار: "هدفنا ان يفتخر كل زملكاوي بالفترة القصيرة التي تواجدنا بها على المستوى الاداري".

واتم: "هدفنا أولا ان نحصد لقب الدوري وبعد ذلك نفكر في اجواء الاحتفالات".