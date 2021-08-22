تعرف على شروط باريس سان جيرمان التعجيزية لرحيل مبابي لمدريد

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كشف تقرير صحفي إسباني نشرته صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن ارتباط الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ووفقًا للصحيفه الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يزال يأمل أن يفتح باريس باب المفاوضات على رحيل مبابي قبل نهاية الميركاتو يوم 31 أغسطس الجاري.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن سان جيرمان يجهز شروطًا باهظة للموافقة على رحيل مبابي هذا الصيف.

وأوضحت أن باريس سيطلب 150 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبين من ريال مدريد، على أن يكون أحدهما فيرلاند ميندي أو كاسيميرو.

وقالت "ديفينسا سنترال" إن ريال مدريد في الوقت الحالي لن يوافق على رحيل ميندي أو كاسيميرو.