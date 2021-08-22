انطلاق القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان

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انطلقت اليوم الأحد، فعاليات القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان، برئاسة السعودية.

وتعقد القمة بدعوة من السعودية، باعتبار المملكة رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، لبحث الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان.

من جانبها أكدت السعودية أن جهودها تجاه أفغانستان «كانت ولا تزال مستمرة عبر المسارات الإنسانية والتنموية والسياسية».

وقال مندوب المملكة أمام القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي: «نؤكد وقوفنا التام إلى جانب الشعب الأفغاني».

وأضاف: «خادم الحرمين الشريفين دعا الأفغان إلى طي صفحة الماضي.. ونأمل بأن تكون مخرجات الاجتماع بنتائج إيجابية».