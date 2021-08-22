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مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر الآن 22 - 8 -2021 في الدوري الإنجليزي

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مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر الآن 22 - 8 -2021 في الدوري الإنجليزي مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر الآن 22 - 8 -2021 في الدوري الإنجليزي

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الأرسنال الإنجليزي يستضيف الأحد 22- 8- 2021 نظيره تشيلسي على أرض معلب الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، الذي انطقل منذ الأسبوع الماضي، وشهد العديد من المنافسات القوية خاصة لقاءات الفرق الكبار ومنهم بينهم ليفربول الذي يقوده النجم المصري العالمي، محمد صلاح.

يستضيف فريق الأرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، نظيره تشيلسي الأحد 22- 8- 2021 على أرض ملعب الإمارات عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة تشيلسي والأرسنال بث مباشر 22- 8 -2021 اضغط هنا

يدخل فريق تشيلسي هذا اللقاء برصيد 3 نقاط في المركز السابع، ويحتل الأرسنال المركز السابع عشر بدون رصيد بعد خسارته في المباراة الأولى، مما يصعب اللقاء على البلوز، لرغبة الجانرز بالفوز وحصد الثلاث نقاط للدخول مبكرا في صراع المسابقة والمربع الذهبي للدوري الإنجليزي 2021- 2022.

ليفربول الإنجليزي يلتقي السبت 28- 8 -2021، نظيره تشيلسي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي 2021- 2022، عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وحصد ليفربول أول 6 نقاط بعد فوزين متتاليين خلال الجولتين الماضيتين، أمام نورويتش سيتي وبيرنلي، ليواجه البلوز بكل قوة وعينه على نقاط المباراة الثلاث لمواصلة الانتصارات والتقدم خطوة نحو صدارة الدوري الإنجليزي الذي فقد لقبه الريدز الموسم المنصرم.

المصرى اليوم

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