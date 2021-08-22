مشاهدة مانشستر يونايتد وساثهامتون بث مباشر الآن 22 - 8 - 2021 في الدوري الإنجليزي

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مانشستر يونايتد الإنجليزي يحل ضيفا على نظيره ساوثهامتون الأحد 22 – 8 -2021 على أرض ملعب سينت ماري ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» 2021 – 2022.

مشاهدة مانشستر يونايتد وساوثهامتون 22- 8 - 2021 بث مباشر في الدوري الإنجليزي اضغط هنا

يدخل مانشستر يونايتد مستهدفا الفوز لمواصلة انتصاراته التي بدأها الجولة الأولى ودخول صراع القمة مبكرا على لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ فترة طويلة عن دولاب الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد يدخل هذا اللقاء في المركز الخامس برصيد 3 نقاط بفوز عريض وكبير بخماسية خلال الجولة الأولى، ويحتل ساوثهامتون المركز السادس عشر بدون نقاط بخسارته في الأسبوع الأول