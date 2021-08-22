بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي 22- 8 -2021 على يوتيوب - YouTube .. لحظة بلحظة

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يوفنتوس الإيطالي يبدأ مشواره الأحد 22 – 8 – 2021 منافسه أودينيزي على أرض ملعب الفريولي ضمن منافسات الأسبوع الأول من عمر الدوري الإيطالي «الكالتشيو» الذي توج به ميلان الموسم المنصرم.

يحاول كريستانو رونالدو، قيادة فريقه للفوز الأول في الدوري الإيطالي لتربع عرش الدوري الإيطالي مبكرا وإعادة درع الكالتشيو لدولاب السيدة العجوز هذا الموسم 2021 – 2022.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي 22- 8 - 2021 في الدوري الإيطالي اضغط هنا

وكانت رابطة الدوري الإيطالي، أعلنت بث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بداية من يوم السبت الموافق 21 أغسطس. ونشرت رابطة الدوري الإيطالى بيانا رسميا أكدت فيه أنه سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في هذه المنطقة

تبث مباريات الدورى الإيطالى بالتعليق باللغة العربية مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.

تضمن البيان: «رابطة الدوري الإيطالي مستعدة دائمًا لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الإستراتيجية والمهمة في الآونة الأخيرة حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليار مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 مليون مشترك، وسيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط».