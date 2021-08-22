أخبار عاجلة

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ملك المغرب يجري اتصالا بلاعبي الرجاء في ارض الملعب لتهنئتهم بعد تتويجهم بالبطولة العربية

Print
ملك المغرب يجري اتصالا بلاعبي الرجاء في ارض الملعب لتهنئتهم بعد تتويجهم بالبطولة العربية ملك المغرب يجري اتصالا بلاعبي الرجاء في ارض الملعب لتهنئتهم بعد تتويجهم بالبطولة العربية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أجري الملك محمد السادس ملك المغرب اتصالات هاتفية بلاعبي الفريق الكروي الاول بنادي الرجاء المغربي اثناء تواجدهم في ارض الملعب عقب انتهاء مباراتهم امام الاتحاد السعودي بنهائي كاس البطولة العربية التى تحمل اسم الملك محمد السادس.

ولم ينتظر ملك المغرب محمد السادس لانتهاء مراسم التتويج واجري علي الفور اتصالا هاتفيا باللاعبين والجهاز الفني وكابتن الفريق انس سيندي حارس المرمي وسفيان رحيمي وحرص الملك علي تهنئة اللاعبين باللقب بعد فوزهم بكاس العرب والذي اقيم بملعب مولاي عبدالله في ذكري ميلاد ملك المغرب والذي يصادف احتفال المغرب بعيد الشباب المغربي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986

«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986