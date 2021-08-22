ملك المغرب يجري اتصالا بلاعبي الرجاء في ارض الملعب لتهنئتهم بعد تتويجهم بالبطولة العربية

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أجري الملك محمد السادس ملك المغرب اتصالات هاتفية بلاعبي الفريق الكروي الاول بنادي الرجاء المغربي اثناء تواجدهم في ارض الملعب عقب انتهاء مباراتهم امام الاتحاد السعودي بنهائي كاس البطولة العربية التى تحمل اسم الملك محمد السادس.

ولم ينتظر ملك المغرب محمد السادس لانتهاء مراسم التتويج واجري علي الفور اتصالا هاتفيا باللاعبين والجهاز الفني وكابتن الفريق انس سيندي حارس المرمي وسفيان رحيمي وحرص الملك علي تهنئة اللاعبين باللقب بعد فوزهم بكاس العرب والذي اقيم بملعب مولاي عبدالله في ذكري ميلاد ملك المغرب والذي يصادف احتفال المغرب بعيد الشباب المغربي