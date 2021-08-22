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قال محمد عصام، لاعب البنك الأهلي، إنه لم يقصد استفزاز لاعبي مصر المقاصة، بعد وقوفه على الكرة خلال المباراة التي جمعت بينهما بالدوري.

وأضاف محمد عصام، في تصريحات تلفزيونية :" الوقوف على الكرة لم تكن المرة الأولى لي ولم تحدث أزمة سابقا".

وتابع محمد عصام:" أظهرت مهارتي بالوقوف على الكرة لكسب الثقة، وقمت بالوقوف على الكرة أثناء احترافي الخارجي، وفي وجود الجماهير والأمر لم يعترض عليه أحد".

وواصل:" لو كان عندي شك في حزن البعض من وقوفي على الكرة لما فعلت ذلك، و قرارالبنك الأهلي قاسي ولم أفعل ما يدعو لإيقافي حتى نهاية الموسم، وتغريمي 100 ألف جنيه".