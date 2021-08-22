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نادر السيد: الحديث عن التحكيم غير صحي ..ولقب الدوري سيمنح ثقة كبيرة

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نادر السيد: الحديث عن التحكيم غير صحي ..ولقب الدوري سيمنح الزمالك ثقة كبيرة نادر السيد: الحديث عن التحكيم غير صحي ..ولقب الدوري سيمنح ثقة كبيرة

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قال نادر السيد حارس منتخب السابق، إن قد اقترب من حصد لقب الدوري الممتاز بنسبة 99 %.

وأضاف نادر السيد في تصريحات تلفزيونية: "البطل لايهتم بالفرق المنافسة له بقدر اهتمامه بتحقيق الفوز، وجماهير الزمالك مساندة لفريقها حتى في الأوقات التي يغيب فيها عن البطولات".

وأكد:"الحديث عن التحكيم غير صحي ولابد من وجود قانون لمنع هذه الأحاديث، في أوروبا يعلم الحديث عن التحكيم، ولابد من وجود قوانين مصر لايقاف التشكيك في الحكام".

وتابع:" لقب الدوري سيمنح الزمالك ثقة كبيرة في دوري الأبطال بالموسم القادم، وعدم التوفيق سبب عدم وصول الزمالك لنهائي دوري الأبطال في النسخة الماضية".

وأوضح:" مبدأ كارتيرون في تطبيق الثوب والعقاب سبب نجاح الزمالك وشهادتي مجروحة في حراس مرمى الزمالك".

المصرى اليوم

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