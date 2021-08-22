ندوة حول إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان بالشرقية

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نفذت مديربة الزراعة بالشرقية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ندوة عن إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، تحت شعار «من أجل ألبان بمواصفات جيدة وصحية وآمنة»، بحضور اللواء دكتور ابراهيم متولى مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس أحمد يوسف مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة، والدكتور عبدالله الشملى مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري، والدكتورة رحاب السيد من إدارة الرعاية بمديرية الطب البيطرى، والدكتورة منال صبحى مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالطب البيطرى ،وذلك بقاعة الإجتماعات بمديرية الزراعة.

وخلال الندوة أوضح المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، أن تطوير مراكز تجميع الألبان يمثل نقطة إنطلاق للحفاظ على صحة المواطن، وكذلك الحصول على ألبان خالية من الأضرار ومسببات الأمراض وعالية الجودة، لافتاً إلى ضرورة تشجيع المربين والمزارعيين على الإستفادة من القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي بفائدة 5 %، للبدء فورا في تطوير مراكز تجميع الألبان للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

فيما أكد اللواء دكتور ابراهيم متولى مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالتعاون مع مديرية الزراعة، قامت بالإنتهاء من حصر الثروة الحيوانية والداجنة ،وجاري العمل على تطوير مراكز تجميع الألبان والإستفادة من القروض البنكية المقدمة، مشيراً إلى أنه تم الموافقة على عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين والبدء في أعمال التطوير طبقاً للمواصفات القياسية، ولمواكبة المعايير الدولية للحصول على ألبان عالية الجودة مع ومرعاة كافة الإشتراطات الصحية والبيئية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية، وتضم ثروة حيوانية ضخمة تتطلب مزيداً من التوسع في إقامة وتطوير مراكز تجميع الألبان لزيادة الإنتاجية، مشيداً بإتجاه وزارة الزراعة نحو تنفيذ خطة تطوير مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى صورة محكمة، تضمن جودة الحليب سواء كان للإستهلاك الطازج أو التصنيع والحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية والقياسية.