أخبار عاجلة

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سادساً وبلد عربي يتصدّر.. هنا "أكثر 10 دول تحميلاً لـ "VPN"

Print
السعودية سادساً وبلد عربي يتصدّر.. هنا "أكثر 10 دول تحميلاً لـ "VPN" سادساً وبلد عربي يتصدّر.. هنا "أكثر 10 دول تحميلاً لـ "VPN"
طفرة تفوق الضعف في استخدام تطبيقاتها خلال مطلع العام مقارنة بـ 2020

السعودية سادساً وبلد عربي يتصدّر.. هنا

حمّل مستخدمو الإنترنت من جميع أنحاء العالم تطبيقات تخطى حجب وقيود الإنترنت "VPN" نحو 616 مليون مرة؛ وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعد أكثر من ضعف الرقم في عام 2020.

ووفقاً لـ"Atlas VPN"، فإن 7 دول من بين الدول العشر الأوائل هي دول عربية في قائمة الأكثر تحميلاً لشبكات تخطي الحجب وقيود الإنترنت.

وجاءت قطر في المقدمة؛ حيث قام شخص واحد من بين كل شخصيْن بتحميل VPN هذا العام، وتليها الإمارات وسنغافورة.

وتأتي أهم 10 دول تقوم بتنزيل شبكات VPN (بالنسبة المئوية من سكانها) على النحو التالي:

1- قطر (44.4%)

2- الإمارات العربية المتحدة (39.9%)

3- سنغافورة (29.5%)

4- الهند (25.2%)

5- عُمان (24.7%)

6- المملكة العربية (23.1%)

7- الكويت (18.7%)

8- لبنان (17.6%)

9- باكستان (16.6%)

10- الجزائر (16.1%).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

ارتفاع قياسي للصادرات السعودية غير النفطية.. أرقام وحقائق مهمة

ارتفاع قياسي للصادرات السعودية غير النفطية.. أرقام وحقائق مهمة