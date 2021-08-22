نائبة تطالب المصريين بالخارج بالمشاركة في حملة تبرعات لتطوير الريف المصري

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قالت النائبه ايناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن اطلاق وزارة الهجرة منصة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لفاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة لصالح أعمال تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، خطوة غير مسبوقة تهدف لتنفيذ اهداف مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري في أسرع وقت ممكن، وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشارت عبدالحليم، خهلال البيان الصادر لها، إلى أن حملة جمع تبرعات المصريين بالخارج لصالح تطوير الريف المصري، تعتبر هي الأولى من نوعها يقوم بها المصريون بالخارج إيمانا بأهمية دعم المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وتعزيزا لدور الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز القدرة الإنتاجية.

وطالبت عضو مجلس النواب، كافة المصريين بالخارج بمختلف الفئات والشرائح المشاركة في هذه الحملة، للانتهاء من تطوير الريف المصري في أسرع وقت ممكن، فضلا عن إعلاء قيمة الوطن والتركيز على بناء الانسان المصري الذي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ شهور طويلة.