المؤبد لعامل لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار بدائرة مركز أبوكبير.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بناء على إذن النيابة العامة بضبط«ه. م. م» 38 عاما مقيم مركز أبوكبير، أثناء قيادته سيارة بيضاء اللون ربع نقل بدائرة مركز بلبيس، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 6 كيلو جرام، بقصد الاتجار والتربح.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.