أخبار عاجلة

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المؤبد لعامل لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

Print
المؤبد لعامل لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية المؤبد لعامل لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار بدائرة مركز أبوكبير.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بناء على إذن النيابة العامة بضبط«ه. م. م» 38 عاما مقيم مركز أبوكبير، أثناء قيادته سيارة بيضاء اللون ربع نقل بدائرة مركز بلبيس، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 6 كيلو جرام، بقصد الاتجار والتربح.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه»

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981

«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986

«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986