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وفاة سائق صدمه قطار الزقازيق في شبين القناطر

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وفاة سائق صدمه قطار الزقازيق في شبين القناطر وفاة سائق صدمه قطار الزقازيق في شبين القناطر

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لقى سائق مصرعه أثناء عبور مزلقان قرية تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر أثناء غلق المزلقان فصدمه قطار «القاهرة- الزقازيق» ما أدى إلى وفاته إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ باصطدام أحد القطارات بمزلقان تل بنى تميم بشخص ما أدى إلى وفاته

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور «ج ج م» 38 سنة سائق، مزلقان تل بنى تميم مترجلا أثناء غلقه اصطدم به قطار القاهرة- الزقازيق، ما أدى إلى إصابته بكسر بقاع الجمجمة، وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ووفاته

وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وصرحت بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعى

المصرى اليوم

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