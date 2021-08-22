تحصين 175 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

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قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ،والتي بدأت أعمالها في 26 يونيه الماضي، قامت من خلال 180 لجنة بتحصين 175 ألف و51 رأس ماشية وترقيم وتسجيل 10 آلاف و522 رأس ماشية، وذلك خلال الست أسابيع الأولي من الحملة، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ،وتم عقد 945 ندوة ولقاء بالمواطنين لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تم تنفيذ 445 لجنة لمتابعة سير عمل اللجان وتذليل المعوقات لإنجاح الحملة.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية ،وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.