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كارتيرون يجهز برنامج خاص لمران

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كارتيرون يجهز برنامج خاص لمران الزمالك كارتيرون يجهز برنامج خاص لمران

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، تدريبات استشفائية في مران الفريق اليوم الأحد المقرر له في الرابعة والنصف مساء.

ووضع الجهاز الفني للزمالك البرنامج التدريبي للفريق اليوم ، حيث يؤدي اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفاء وتدريبات خفيفة بالكرة، بينما يؤدي باقي اللاعبين تدريبات بدنية قوية للحفاظ على لياقتهم.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريبات اليوم الاحد استعداداً لمباراة الإنتاج الحربي.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

المصرى اليوم

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