إسرائيل: سننتقم ممن يهدد جنودنا ومواطنينا

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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، باتخاذ إجراءات انتقامية بحق المسؤولين عن تنفيذ هجمات على عسكريين ومدنيين في بلده.

وقال بينيت أثناء جلسة حكومية ترأسها اليوم الأحد في القدس: «سنصفي حساباتنا مع من يستهدف عسكريينا ومواطني إسرائيل».

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه زار الأسبوع الماضي فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي، قائلا إن هذه الزيارة أشعرته بأن العسكريين «مستعدون لكل السيناريوهات الممكنة».

ويأتي ذلك على خلفية إصابة جندي إسرائيلي بجروح حرجة عند حدود غزة أمس، بالتزامن مع مظاهرات «يوم الغضب» الفلسطينية.