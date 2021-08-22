أخبار عاجلة

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في البلاد

Print
أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في البلاد أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في البلاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، الثاني من أكتوبر القادم موعدا لأجراء أول انتخابات تشريعية في دولة قطر.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية اليوم الأحد بأن الأمير تميم أصدر مرسوما يقضي بتحديد الثاني من أكتوبر 2021 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

وينص المرسوم على أن «يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب اعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد».

وأشارت الوكالة إلى أن المرسوم يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

بدوره، دعا رئيس الوزراء، وزير الداخلية، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة، وتمنى للمتقدمين للترشيح في الانتخابات القادمة «منافسة نزيهة وحضارية تليق بهذه المناسبة الوطنية وبالشعب القطري وقيمه السمحاء وما عرف عنه من مكارم الأخلاق».

وأشار رئيس إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة، قائلا: «مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة».

وسيتم في الانتخابات القادمة اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى (أي 30 من أصل الأعضاء الـ45)، فيما سيعين الأمير الأعضاء الباقين.

وستنقسم قطر إلى 30 دائرة انتخابية سيتم انتخاب مرجح واحد عن كل منها لتمثيلها في الهيئة التشريعية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خطة الحكومة: استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي بتكلفة 55 مليون دينار

خطة الحكومة: استكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي بتكلفة 55 مليون دينار

الحكومة تعلن توفر 4 وظائف قيادية شاغرة

الحكومة تعلن توفر 4 وظائف قيادية شاغرة

صحة النواب: «دلتا» جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات تلقيح المواطنين ضرورة

صحة النواب: «دلتا» جرس إنذار للمواطن والحكومة.. وتوسيع عمليات تلقيح المواطنين ضرورة

طلب إحاطة بالبرلمان يطالب الحكومة بكشف تفاصيل غرق 11 شاب في هجرة غير شرعية

طلب إحاطة بالبرلمان يطالب الحكومة بكشف تفاصيل غرق 11 شاب في هجرة غير شرعية