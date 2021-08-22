أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في البلاد

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حدد أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، الثاني من أكتوبر القادم موعدا لأجراء أول انتخابات تشريعية في دولة قطر.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية اليوم الأحد بأن الأمير تميم أصدر مرسوما يقضي بتحديد الثاني من أكتوبر 2021 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

وينص المرسوم على أن «يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب اعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد».

وأشارت الوكالة إلى أن المرسوم يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.

بدوره، دعا رئيس الوزراء، وزير الداخلية، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة، وتمنى للمتقدمين للترشيح في الانتخابات القادمة «منافسة نزيهة وحضارية تليق بهذه المناسبة الوطنية وبالشعب القطري وقيمه السمحاء وما عرف عنه من مكارم الأخلاق».

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة، قائلا: «مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة».

وسيتم في الانتخابات القادمة اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى (أي 30 من أصل الأعضاء الـ45)، فيما سيعين الأمير الأعضاء الباقين.

وستنقسم قطر إلى 30 دائرة انتخابية سيتم انتخاب مرجح واحد عن كل منها لتمثيلها في الهيئة التشريعية.