انطلاق مؤتمر #منظمة_التعاون_الإسلامي حول #أفغانستان بطلب من #المملكة

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وسط مشاركة واسعة من أعضاء المنظمة وبيان ختامي منتظر في نهاية المؤتمر

انطلق قبل قليل مؤتمر #منظمة_التعاون_الإسلامي حول #أفغانستان، بطلب من #المملكة، ووسط مشاركة واسعة من أعضاء المنظمة؛ حيث من المنتظر أن يصدر بيان ختامي في نهاية المؤتمر.

وبناء على دعوة المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي اليوم اجتماعًا استثنائيًّا في مقر الأمانة العامة لبحث الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان.

وستعقد المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة، اجتماعًا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، تبحث فيه أيضًا عددًا من القضايا التي تهم العالم الإسلامي.

وقالت المنظمة، في بيان: إنه "بناءً على دعوة السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، الأحد، اجتماعًا استثنائيًّا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين؛ لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان".