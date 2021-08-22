أخبار عاجلة

حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انطلاق مؤتمر #منظمة_التعاون_الإسلامي حول #أفغانستان بطلب من #المملكة

Print
انطلاق مؤتمر #منظمة_التعاون_الإسلامي حول #أفغانستان بطلب من #المملكة انطلاق مؤتمر #منظمة_التعاون_الإسلامي حول #أفغانستان بطلب من #المملكة
وسط مشاركة واسعة من أعضاء المنظمة وبيان ختامي منتظر في نهاية المؤتمر

انطلاق مؤتمر #منظمة_التعاون_الإسلامي حول #أفغانستان بطلب من #المملكة

انطلق قبل قليل مؤتمر #منظمة_التعاون_الإسلامي حول #أفغانستان، بطلب من #المملكة، ووسط مشاركة واسعة من أعضاء المنظمة؛ حيث من المنتظر أن يصدر بيان ختامي في نهاية المؤتمر.

وبناء على دعوة المملكة العربية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي اليوم اجتماعًا استثنائيًّا في مقر الأمانة العامة لبحث الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان.

وستعقد المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة، اجتماعًا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، تبحث فيه أيضًا عددًا من القضايا التي تهم العالم الإسلامي.

وقالت المنظمة، في بيان: إنه "بناءً على دعوة السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، الأحد، اجتماعًا استثنائيًّا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين؛ لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن

ارتفاع قياسي للصادرات السعودية غير النفطية.. أرقام وحقائق مهمة

ارتفاع قياسي للصادرات السعودية غير النفطية.. أرقام وحقائق مهمة