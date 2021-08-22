★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان أحمد سعد عن سعادته بعقد قرانه على علياء بسيونى في حفل عائلى قبل ساعات بالقاهرة .

وقال سعد خلال مداخلة صوتيه ببرنامج «Et بالعربى»: «شكرا لكل الناس اللى باركتلى وفرحتلى، إحساس جميل أشعر به لأول مره، إحساس إن الناس معاك وحابه فرحتك وفرحنالك، ربنا يبارك في زوجتى ويرزقنا الذرية الصالحة».

لم تكن هذه الزيجة الأولى في حياة سعد بل سبقها ثلاث زيجات.

ويسرد لكم «المصري اليوم» عدد زيجات الفنان أحمد سعد قبل ساعات من إقامة حفل زفافه.

لبنى بيومي

كانت الزيجة الأولى في حياة الفنان أحمد سعد، هي لبنى بيومي وهي الزيجة الأولى في حياتها فهي أم أولاده، أنجب منها طفلين.

ريم البارودي

ولم تستمر علاقة الثنائي طويلا، رغم قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما، فلم يستمر زواجهما لمدة شهر، بعد أن حدث بينهما العديد من المشاكل.

سمية الخشاب

كانت الزيجة الثالثة في حياة أحمد سعد واستمرت علاقة الثنائي لمدة عامين وانتهت بالطلاق والأزمات التي تم تصديرها بالبرامج التليفزيونية، حيث اتهمت سمية أحمد سعد بالاعتداء عليها بالضرب.

علياء بسيوني

أما علياء بسيوني فستكون الزيجة الرابعة لأحمد سعد فهي من مواليد برج الأسد وتعيش في إحدى المناطق بمصر الجديدة وتعمل في مجال الأزياء وتمتلك معرضًا بأحد المناطق الراقية في القاهرة.