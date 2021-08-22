بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل مطار العلمين

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لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل مع سيارة ميكروباص أمام مدخل مطار العلمين بالضبعة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي ومستشفى العلمين وذلك بعد تحرك عدد كبير من سيارات الإسعاف الموجودة على جانب الطريق الدولي، والتي ساهمت بشكل كبير في نقل المصابين إلى المستشفيات فور تلقيها لبلاغ الحادث من شرطة النجدة، وتولت أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفى الضبعة ومستشفى العلمين استقبال الحالات المصابة في الحادث والإشراف على إسعافهم بشكل سريع وآمن.

كان قد دخل مستشفى الضبعة المركزي إدعاء حادث تصادم سيارتين نصف نقل مع ميكروباص أمام مدخل مطار العلمين بالضبعه ونتج عن الحادث وفاة كل من سامح محمد عبدالسلام، ٣٠ سنة، القاهرة، وزيرة محمد عبدالسلام، ٢٢ سنة، القاهرة، وإيمان فوزي، ٣٢ سنة، البحيرة، ومضيعة عمر عام واحد فقط، تدعى جود محمد نادي.

أما المصابين في الحادث فهم:

- خميس محمد على مؤمن، ٤٣ سنة، الضبعة، أصيب باشتباه نزيف بالمخ والبطن والصدر وكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين

- الطفل زياد سامح فوزي، ٦ سنوات، القاهرة، أصيب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين والرقبة والظهر

- الطفل زياد السيد عبدالعزيز، ٧ سنوات، القاهرة، أصيب بكدمات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والكتف الأيمن

- الطفلة ياسمين السيد عبدالعزيز، ٣ سنوات، القاهرة، أصيبت بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والرقبة والظهر والبطن والصدر وجاري عمل الفحوصات والأشعة الحالات.

أما مستشفى الضبعة المركزي فتم نقل المصابين:

- محمد نادى صالح، ٣٢ سنة البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس والكتف الأيسر

- الطفل نادي محمد نادي، ٥ سنوات، البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والرقبة والظهر

- الطفل عوض الله سامح فوزي، ٥ سنوات، القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين

- الطفلة سندس محمد نادي، ٣ سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والكتف الأيمن

- السيد عبدالعزيز الملكى، ٣٥ سنة، القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والبطن

- سحر خليفة حسنين، ٣٥ سنة، مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين وبتر بالساق اليسرى

ويوجد مصابة مجهولة الهوية بها كدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس وفي غيبوبة

وتم وضع جثث المتوفين بثلاجة المستشفى انتظارًا لتقرير مراقب الصحة والتصريح بعدها بالدفن من رئيس النيابة العامة بمطروح .