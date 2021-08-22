قتلوا شابا بخرطوش ..القبض على عصابة «ظاظا» و«مصاصة» للسرقة بالإكراه على الدائري

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تمكنت مديرية امن القليوبية من كشف غموض العثور على جثة شاب مقتولا بطلق نارى في الرأس بمنطقة نزلة باسوس على الطريق الدائرى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة 4 مسجلين خطر كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالاكراه على الطرق العامه حيث قاموا باعتراض طريق المجنى عليه وحاولوا سرقة متعلقاته وعندما قاومهم اطلق احدهم علية الرصاص من فرد خرطوش فارداه قتيلا في الحال والقى القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان مدير أمن القليوبية تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة عامل بمنطقة نزلة باسوس دائرة مركز شرطة القناطرالخيرية على الطريق الدائرى مصابا بطلق نارى بالرأس وانتقلت قوة امنية لمكان البلاغا وبالفحص تبين ان الجثة لشاب يدعى «محمد ع ع» 22 سنه وبه طلق نارى بالراس وجثة هامدة وتبين سرقة متعلقاته.

تم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «م م س» وشهرته «ظاظا» 26 سنة عربجى، سبق اتهامه في قضيتين «شروع في قتل وسلاح نارى» و«ر ر إ» 22 سنة بائع خردة وسبق اتهامه في قضية شروع في سرقة بالإكراه و«خ م أ» وشهرته «مصاصة» 21 سنة، سبق اتهامه في قضية خطف و«ه م ش»، وشهرته «شورى» 24 سنة وسبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراة.

وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة متعلقات المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح بالطرقات العامة واعترف المتهمين أنهم اثناء استقلالهم دراجة نارية قيادة المتهم الثالث بالطريق محل الواقعة تلاحظ لهم توقف المجنى عليه بجوار مركبة التروسيكل الخاصة به فتوقفوا لسرقته بالاكراه إلا أنه قاومهم فوجه المتهم الأول صوبه سلاح نارى فرد خرطوش واطلق عيار نارى بالرأس فأرداه قتيلا واستولوا على هاتفه المحمول وتركوا مركبة التروسيكل الخاصة به لتعطلها وفروا هاربين وأرشد المتهمين عن السلاح المستخدم والدراجة النارية التي كانوا يستقلونها وامرت النيابة بحبسهم 4 ايام على زمة التحقيقات.